Der Kürbismarkt war Katapult zum Hofladen

Vielleicht war’s seinerzeit ein Glücksfall. «Kühe waren eigentlich nie so meine Sache», sagt Michael Studer im Rückblick. Eine Kollege aus dem Militärdienst hatte «Blumenware» übrig, wie er sagt. So entstand als Nebenbetriebszweig für seinen Kreuzplatzhof in Boningen ein Blumenbeet zum Selberpflücken. Eine gelungene Sache.

Etwas später kamen Kürbisse dazu. Manchmal hatten Studers bald 120 Sorten im Angebot. Heute sind noch rund deren 80, wie der einstige Milchbauer erzählt. Auch die Sache mit den Kürbissen lief gut, obwohl «wir zeitlich zwei, drei Jahre nach dem beginnenden Kürbisboom einstiegen», wie Studer sagt. Mit Konsequenzen. «Aus dem Markt entstand so nach und nach der Hofladen», erzählt Karin Studer. Mit Gemüse aus eigenem Anbau. Studers wurden Schritt für Schritt zur Gemüsebauernfamilie.