Der Kakao-Regen von Olten macht auch im Ausland Schlagzeilen

Letzte Woche fiel in Olten Kakao vom Himmel. Der Grund: Eine Lüftungsanlage des Produktionsstandorts der Lindt & Sprüngli AG funktionierte nicht richtig. Dieser Zwischenfall, über den diese Zeitung am Freitag berichtete, sorgt nicht nur in anderen Schweizer Medienhäusern, sondern auch im Ausland für Schlagzeilen.

«In dieser Stadt regnet es wirklich Schokolade!» titelte das Onlineportal des deutschen Senders RTL. Ein bisschen klinge es wie bei Alice im Wunderland, «doch die Geschichte ist wirklich passiert!»

Die Nachrichtenagentur AP nahm den Vorfall in ihre Berichterstattung auf. Darauf bezogen titelte das schwedische «Aftonbladet»: «Deshalb fällt Kakao-Schnee über der Schweiz». Wegen eines «kleinen Defekts» im Kühlsystem in der Ventilation der Fabrik. Wobei von einem Kühlsystem vonseiten Lindt & Sprüngli keine Rede war.