Es gehört auch zu seinen Tätigkeiten, Auskunft zu geben und Hilfestellung zu leisten. Deshalb sei es auch wichtig, dass die Passagiere die Begleiter zu Gesicht bekommen. Vor allem am frühen Morgen zu den Stosszeiten sei es teilweise schwierig, alle Reisenden zu kontrollieren. Deshalb werden diese Reisezeiten mit Servicegängen überbrückt. «So wissen die Passagiere immer, an wen sie sich wenden können», erklärt der Kappeler.

Arbeiten wo andere Reisen

Zu den ruhigeren Zeiten kann Hunziker die Pausen in den Zwischengängen der Züge nutzen. Dabei liest er die internen News oder checkt seine E-Mails. Eben das, was andere normalerweise in ihren Büros machen.

Statt eines Bildschirms hat er jedoch sein Smartphone in der Hand. Dieses ist mit vielen technischen Fertigkeiten ausgestattet, um die Fahrt und die Kontrollgänge zu erleichtern. Anhand diesen kann der Zugbegleiter schnell auf Informationen über Zugverbindungen oder Störungen zugreifen. «Je schneller ich die Infos habe, desto schneller haben sie dann auch die Passagiere», sagt Hunziker dazu.

In einer anderen App können die Zugbegleiter auch die Zahl der Pendler in einem Abteil zwischen gewissen Strecken erfassen und womit die Auslastung der Züge im Online-Fahrplan ersichtlich wird.

Mehr als eine Zweckgemeinschaft

Mit diesen pflegt Hunziker teils eine freundliche Beziehung, teils aber auch eine reine Zweckgemeinschaft. «Einige wollen einfach nicht gestört werden», sagt er dazu. «Das muss man zur Kenntnis nehmen.»

Entweder sind die Pendler morgens noch im Halbschlaf oder abends müde von der Arbeit. «Viele Leute hat es zu den Pendlerzeiten sowieso immer», sagt Hunziker lachend. Die Spätschicht habe er aber trotzdem lieber. Er sei ein Nachtmensch. «Dann kann ich den freien Morgen auch nutzen, um Velofahren zu gehen.»