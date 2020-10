Das «Olivo» wird unter neuer Geschäftsleitung wiedereröffnet

An der Baslerstrasse 15 feierte das Restaurant Olivo am Donnerstag seine Wiedereröffnung unter neuer Geschäftsführung. Diese hat der ehemalige Geschäftsführer, Michael Muraca, vor kurzem an Massimo Santucci übergeben. Muracas Team sei die vergangenen Monate grossen Herausforderungen gegenübergestanden, sagt Alex Heuberger, Inhaber des «Olivo».

Ort, wo sich Menschen begegnen

Santucci hat keine Angst, dass die Gäste aus Furcht vor dem Virus ausbleiben. «Viele Menschen brauchen die Sozialkontakte, die sie im vergangen halben Jahr nicht haben durften.» Er möchte einen Ort kreieren, an dem Menschen sich begegnen, wenn auch im Moment unter Einhaltung einiger Schutzmassnahmen. «Bar Italia» nennt er dieses Konzept. «In Italien ist die Bar der Ort, an dem man sich zu jeder Tageszeit treffen und etwas essen kann», erklärt der Oensinger. Seine «Bar Italia» biete, getreu ihrem italienischen Vorbild, deshalb auch rund um die Uhr warme Küche an.

Zudem versprechen Heuberger und Santucci einzigartige Spezialitäten, die es sonst in der Schweiz nur selten anzutreffen gibt. So zum Beispiel die Pinsa – die Urpizza der Römer. Sie unterscheidet sich von der klassischen Pizza, die im «Olivo» auch angeboten wird, in den verwendeten Zutaten. Während man eine Pizza aus Weizenmehl backt, besteht die Pinsa zusätzlich noch aus Reis- und Sojamehl. Ausserdem sind die Pasta im «Olivo» alle «Fatto in Casa» – hausgemacht und werden auch ungekocht für den Gebrauch zu Hause zum Verkauf angeboten.