Das Ferne ist nicht weit weg: Buch einer Maturandin lädt ein, nahe Naturschätze zu entdecken

«Alle wollen es, weit hinaus in die weite Welt. Neue Kulturen und Landschaften kennen lernen. Wir steigen ins Flugzeug und es dauert wenige Stunden, bis wir am anderen Ende der Welt sitzen. Der weisse Strand und das türkisfarbene Meer glitzern im Sonnenlicht. Erfüllt von Gelassenheit können wir endlich abschalten und unseren stressigen Alltag zurücklassen.»

Celia Hug will in ihrem Buch «Suche Fern. Finde Nah.» aufzeigen, dass man nicht 9000 Kilometer weit fliegen muss, um eindrückliche Felswände zu sehen, sich fern von Zuhause fühlen – «weit weg von verbauten Strassen und lärmigem Autoverkehr». Dafür genügt es, mit dem Zug die 214 Kilometer von Olten bis Noiraigue im Kanton Neuenburg zurücklegen, wo die 160 Meter hohen Felswände des Creux du Van sich über einen Kilometer lang erstrecken, inmitten der mystischen Wäldern des Juragebirges und Steinböcke.

Hier liegen die von Celia Hug bereiste Orte:

Mit ihrem Maturaprojekt verbindet die 18-Jährige damit ihre Leidenschaft fürs Wandern, ihre fotografischen und gestalterischen Talente und ihre politischen Überzeugungen: «Ich bin in die Klimabewegung etwas hineingerutscht. Mir war wichtig, etwas in dieser Richtung zu bewirken.» Vergangenes Jahr, als es darum ging, ein Thema für die Maturaarbeit zu setzen, stellte sie sich folgende Fragestellung: «Was suchen Leute immer so weit weg, obwohl sie die Schönheit des eigenen Landes manchmal kaum kennen?»

Sie fing an, mit den Gegensätzen zu spielen – die Eiswüste der Pole und jene der verbliebenen Gletschern in der Schweiz, die Majestät peruanischer Wasserfälle mit jener alpiner Gewässer. Dabei ging es ihr nicht darum, aufzuzeigen, dass alles gleich aussieht und dass man gar nicht mehr weggehen soll: «Vielmehr ist es eine Chance, dass wir auch ganz nah unberührte Natur geniessen können. Ich will mit diesem Buch aufzeigen, dass das Schöne auch vor der Haustüre liegt.» Gerade dieses Jahr, wo Auslandsreisen wegen der Coronapandemie eingeschränkt sind, biete es sich besonders an, die eigenen Naturschätze zu entdecken.