Daniel Kämpfer ist Vater Bastian 2020

Die Stadtschützen Olten freuen sich, an ihrer traditionellen, seit 1811 jedes Jahr durchgeführten Bastiansfeier am 19. Januar 2020 im Konzertsaal zu Olten Daniel Kämpfer, Unternehmer und Geschäftsführer der Kämpfer + Co. AG in Herzogenbuchsee, zum Vater Bastian 2020 zu ernennen.

Als Bastiansehrenbrüder werden gleichentags ernannt: KKdt Hans-Peter Walser, Chef Ausbildung Schweizer Armee in Bern, Dr. Martin Wey, Stadtpräsident Olten, Dr. Christophe Sarasin, Feuerschützen Basel, und Urban Kiefer, Rickenbach. (mgt)