CVP gibt ihren Stadtratskandidaten bekannt: Beat Felber will antreten

Beat Felber tritt für die CVP bei den Oltner Stadtratswahlen im kommenden März an. Dies gibt die Partei in einer Mitteilung bekannt. Er will damit in die Fussstapfen von Martin Wey treten, der kommenden Sommer als Stadtrat und Stadtpräsident abtritt. Der 40-jährige ist 2017 ins Gemeindeparlament gewählt worden und führt in Olten ein Architekturbüro. Die Nominierung findet an der Generalversammlung vom 8. September 2020 statt.

Angesprochen auf seine Motivation zur Kandidatur meint Beat Felber gemäss Mitteilung: «In Olten befindet sich seit vielen Jahren mein Lebensmittelpunkt. Hier fühle ich mich wohl und zuhause. Umso mehr freut es mich, dass ich seit einigen Jahren als Gemeindeparlamentarier an politischen Entscheidungsprozessen mitwirken darf. Gerne möchte ich noch mehr Verantwortung übernehmen und Olten aktiv mitgestalten. Als Stadtrat hätte ich die Chance, zukünftige Herausforderungen, wie zum Beispiel die Ortsplanungsrevision, die Schulanlage Kleinholz oder auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie positiv zu beeinflussen. Mit meiner offenen und konstruktiven Art will ich befreit von Vorurteilen und politischen Grabenkämpfen die Sache in den Vordergrund stellen und so für Olten mehrheitsfähige Lösungen erarbeiten.»

Mit der Nachholung der Generalversammlung wird die Partei die Stadtrats- und Kantonsratsnominationen vornehmen. Weiter stehen auch Wahlen für das Parteipräsidium an. Der Co-Parteipräsident Wolfgang von Arx tritt nicht mehr an, nachdem er für Christoph Fink kurzfristig eingesprungen war. Die Nominationen für das Stadtparlament sind dann auf Ende Oktober geplant. Damit wir die Corona-Auflagen erfüllen können, wird die Versammlung im Parlamentssaal durchgeführt. (mgt/fmu)