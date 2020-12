Corona, Bauprojekte, freigestellte Pfarrer: Was die Stadt und Region Olten bewegt hat

In Olten etwa entfällt die Gemeindeparlamentssitzung, erstmals seit Schaffung der Legislative 1972. Sogar die Strandbadsaison ist gefährdet, die jeweils im Mai beginnt. Und Thomas Knapp, Leiter der Schützi, bilanziert für die Kulturszene schon fast flehend: «Wir hoffen, dass dies schnell vorbeigeht.» Auch der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu reduziert sein Fahrplanangebot. Die Passagierzahlen sind um 80 Prozent eingebrochen. Das Leben steht (fast) still.

Anfang März noch kann Bernheim Mode in Olten die Neueröffnung an der Kirchgasse begehen, Mitte März greift der verordnete Lockdown um sich. Das Gewerbe reagiert verunsichert, setzt auf alternative Angebote. Auch etablierte Gasthäuser greifen zur Take-away- Strategie, Blumenläden setzen auf telefonische Bestellungen, die Gemeinden schliessen Sport- und Kulturinstitutionen, stellen den Politbetrieb ein.

Noch niemand ahnt, was kommen wird. Prognosen – unmöglich. Die letzte Aufführung in der Oltner Schützi ohne Coronaeinschränkungen: ebenfalls Ende Februar. Ab dann läuft nichts mehr oder nicht mehr viel.

Zusammenfassend lässt sich darüber sagen: viel Geld – wenig Begeisterung. Das mag damit zusammenhängen, dass die Fertigstellung des nbo noch Jahre dauern wird. Erst 2028, so die Prognostiker, wird das 90 Millionen Franken schwere Vorhaben in die Tat umgesetzt sein.

Die 23 Sternschnuppen haben vorgesorgt. Die halbstündigen Produktionen vor leeren Rängen in der Schützi können via Livestream über Internet verfolgt werden. Ein virtueller Trost. Aber wie hatte Pedro Lenz doch gesagt: «Nichts ersetzt menschlichen Kontakt.»

Das letzte Wort allerdings wird der Souverän haben. Stimmt der errechnete Fahrplan, wird er wohl im Jahr 2023 an der Urne über die von der Stadt geforderten rund 23 Millionen an Beitragszahlungen zum Bauwerk zu befinden haben.

In einem Schritt direkt zum attraktiven Ländiweg

Was der Stadtrat gewollt hätte hinsichtlich der Attraktivierung des Ländiwegs, schlägt das Parlament in seiner Junisitzung, wenn auch knapp, in den Wind. Zum einen will der Stadtrat im Zuge der Umgestaltung Bahnhofquai Sofortmassnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und Aufenthaltsqualität umsetzen; Realisierung 2021. Im Hauptprojekt will er den Ländiweg attraktivieren; Realisation zirka 2026.

Aber: Das Parlament will den Vollausbau des Ländiwegs in einem Zug. Zu lange habe man auf eine Art «Andaare light» gewartet, so die Maxime. Jetzt sei der Zeitpunkt dafür gekommen. Mit einer Breite von 7 Metern entsteht damit eine für Zirkulation, Aufenthalt und Begrünung flexibel nutzbare Zone. Ein einheitlicher Hartbelag wird mit Inseln für den Aufenthalt und Vegetation belegt. Bäume sollen Spender feinen Schattens sein, um die Entstehung von sichtgeschützten, für Randgruppen interessanten Nischen zu vermeiden. Auf fest installierte Gastrobetriebe soll in dieser Zone verzichtet werden – diese bleiben auf die Bereiche Wildsauplatz und nbo konzentriert.

Kostenpunkt für «Andaare light»: rund 3 Mio. Franken. Dabei verzichtet das Parlament vorläufig auch auf die vorgesehene Schwimmplattform und bewusst auf mögliche Beiträge aus dem Agglomerationsfonds. Für die Stadt entstehen so Mehrkosten im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Vollversion von Andaare allerdings hätte mehr als 25 Mio. Franken gekostet.