Mit Verlaub: Am gestrigen Sonntag, als klar bessere Witterungsverhältnisse für den Nachmittag vorausgesagt wurden, war der Entscheid des Schulfest-OKs ein Fehler. Dieser löste bei Teilen der Eltern- und Lehrerschaft, aber auch bei einigen Behördenvertretern Erstaunen aus und geriet zu Recht in Kritik. Wenn der Nachmittag schon als möglicher Ausweichtermin zur Verfügung steht, sollte dieser auch wahrgenommen werden können – gerade in einer meteorologisch eindeutigen Ausgangslage wie gestern.