«Big city life»-Sänger zog von London in die Schweiz – so geniesst er sein Leben bei Olten

Ja die Liebe! Als Marlon Roudette 2012 am Argovia Fäscht auftrat, lernte er seine jetzige Freundin kennen. Wegen ihr zog der Mitbegründer der Band Mattafix von London in die Schweiz, geniesst seither das ländliche Leben in der Region Olten. Mittlerweile hat das Paar zwei Buben.

Seine Freundin gab ihm auch den Tipp, sich in einem Hägendörfer Kosmetiksalon verwöhnen zu lassen. So schrubbt denn Kosmetikerin Séverine Vogel abgestorbene Hautzellen des Popsängers ab, trägt ein Peeling auf und reinigt die Haut. Tele M1 konnte ihn begleiten.

Meditation beim Rückenhaare-Entfernen

Der 37-Jährige lässt sich von der Kosmetikerin auch die Haare am Rücken weglasern. Marlon Roudette macht die Tortur aber nichts aus. «Ich mag es und schlafe beinahe ein währenddessen», sagt er gegenüber dem Regionalsender.

Eitelkeit sei aber nicht der Grund für die Behandlungen im Beautysalon. Marlon Roudette will sich etwas gönnen. «Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen», sagt er. Es sei ein bisschen wie Meditieren.