Bei 14 Grad startet die Badesaison im Strandbad – wie das mit den Corona-Massnahmen aussieht

Das Tor zur Badesaison 2020 wurde von Badmeister Alain Waldvogel geöffnet. Fast schon traditionsgemäss durchschritt der ehemalige Oltner Stadtpräsident Ernst Zingg als Erster die Schranken. Ihm folgten rund 20 weitere Badegäste.

Neu stehen im Eingangsbereich Tische mit Ordner zum Eintragen der Adresse und Behälter mit Desinfektionsmittel zum Reinigen der Hände. Erst danach darf die Badi betreten werden.

Es nieselte am Samstagmorgen ein wenig und die Aussentemperatur zeigte 14 gerade mal Grad. Das Wasser im Becken war 10 Grad wärmer – kein Wunder, fanden alle den ersten "Schwumm" herrlich. Das grosse Schwimmbecken ist neu für Langsam- und Schnellschwimmer unterteilt. In beiden Bereichen darf nur in eine Richtung und im Kreis geschwommen werden.