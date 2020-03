In dieser Woche sind die Sanierungsarbeiten am Kreisel Kreuzplatz bis zur Bushaltestelle Gässli in Hägendorf gestartet. Die Strecke wird mit einer Betonfahrbahn ausgestattet, der weniger Unterhalt erfordert und länger halten soll. Während der Bauzeit bis voraussichtlich Dezember 2020, soll die Strecke immer zweispurig für den Verkehr befahrbar sein. Die Kosten für das Projekt betragen 1,9 Millionen Franken.