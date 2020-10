Autolenker kommt von Strasse ab und prallt in einen Baum

Am Freitag, gegen 6.40 Uhr, war ein Automobilist auf der Fulenbacherstasse in Boningen in Richtung Fulenbach unterwegs. «Aus noch zu klärenden Gründen verlor er dabei die Kontrolle über sein Auto, kam von der Strasse ab und nach einer Frontalkollision mit einem Baum zum Stillstand», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Der 25-jährige Lenker verletzte sich dabei leicht, konnte aber sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Eine Ambulanz brachte den Mann für weitere Kontrollen in ein Spital. Das Auto musste von einem Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden. Dabei kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (pks)

