Ausgerätselt: Die Oltner Kabarett-Tage sind abgesagt – Light-Version soll folgen

Noch am 29. März schrieb Peter Brunner als Leiter der Vereinsorganisation Gesellschaft Oltner Kabarett-Tage auf deren Website: «Geschätzte Freunde des intellektuellen Humors und der Aufrechterhaltung der Landesmoral; die Vorbereitungen für die 33. Oltner Kabarett-Tage vom 6. bis 16. Mai 2020 laufen auf Hochtouren. Auch wenn die Chancen für eine Durchführung der schönsten elf Tage des Jahres nicht sehr gross sind, bleiben wir optimistisch.» Es blieb, so in der Rückblende, also bei allem Sinn für vermeintliche Realitäten doch auch die blosse Vermutung, der Spiess liesse sich noch wenden. Das Festival kann nicht durchgeführt werden Jetzt hat die blosse Vermutung ein Ende. Denn gut 14 Tage später ist das Geheimnis und Sein oder Nichtsein der 33. Ausgabe endgültig gelüftet: «Es hat sich abgezeichnet, aber irgendwie hofften wir, dass es nicht so wird. Jedoch mit dem aktuellen Beschluss des Bundesrats wird klar: Das Festival vom 6. bis 16. Mai 2020 kann nicht durchgeführt werden.» Und die Gesellschaft ist dem leisen Humor auch in dieser Situation verpflichtet. «Dank des Virus mit mexikanischem Namen müssen die Fans der deutschsprachigen Pointe etwas Geduld aufbringen, denn das grösste Schweizer Kabarettfestival lässt sich nicht ohne Widerstand absagen», lässt sich das Leitungsteam zitieren. «Deshalb arbeiten wir im

Moment mit Hochdruck daran, im Herbst-Winter eine Bonsai-Version des Festivals oder Einzelabende zu organisieren; einerseits um die ordentliche Mitgliederversammlung durchzuführen und andererseits um der Preisverleihung und ein paar wichtigen Veranstaltungen, auch aus dem Bayern-Special oder dem Kabarett-Casting –einen würdigen Rahmen zu verleihen.» Das Rahmenprogramm dazu werde bekannt gegeben, sobald die Möglichkeiten und Termine geklärt sind. Für einige gut gebuchte Abende werden Verschiebungstermine gesucht. «Konkrete Termine und alle Details können erst bekannt gegeben werden, wenn behördlichen Vorgaben bekannt sind», so die Gesellschaftsleitung weiter. Warum aber nur so spät abgesagt? Ok, natürlich sind Kabarett-Aficionados Optimisten: Und dennoch sei die Frage erlaubt: Warum kam die Absage erst jetzt? «Zum einen ist es so, dass dieses Wochenende so etwas wie die Deadline für die ordentliche Durchführung des Festivals gewesen wäre», sagt Rainer von Arx, künstlerischer Leiter des Festivals. «Und zum andern», schiebt Alex Summermatter als Gesamtleiter hinterher, war der bundesrätliche Entscheid so etwas wie die Bestätigung dafür, dass höhere Mächte, sprich höhere Gewalt, eine Durchführung des Festivals verhinderten.»

