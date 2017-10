Die SBB liebäugeln damit, die Lager- und Werkstattfunktionen im Grossraum Olten in Hägendorf zu konzentrieren. Derzeit sind diese Aktivitäten auf vier Standorte verteilt: Zentrallager Infrastruktur in Dulliken, Regionales Bahntechnikcenter Mitte in Dulliken, Betriebswehr-Werkstatt in Härkingen, Bahntechnikcenter in Hägendorf.

Effizienzsteigerung

Durch die Zusammenführung an einem gemeinsamen Standort und durch die Nutzung neuer Werkstatt- und Lagergebäude nach dem aktuellen Stand der Technik können Synergie- und Rationalisierungspotenziale genutzt werden, heisst es in einem Planungspapier der SBB.

So ermögliche die Konzentration auf dem Areal des Bahntechnikcenters in Hägendorf einen effizienteren Betrieb. Wie die SBB weiter betonen, lasse insbesondere der Standort des Zentrallagers in Dulliken aufgrund des baulichen Zustands und der Gebäudecharakteristik keinen längerfristigen, effizienten Lager- und Umschlagsbetrieb zu.