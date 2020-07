340 Personen sind in Quarantäne – auch Arbeitskollegen betroffen

Wie am Dienstagabend bekannt wurde, hatte eine nachträglich positiv auf COVID-19 getestete Person übers Wochenende verschiedene Bars und Restaurants in Olten besucht. Der Kantonsärztliche Dienst reagierte sofort und ordnete noch am Mittwoch für rund 300 Personen die Quarantäne an. Sie alle waren am Samstag an der DayDance-Party im Terminus-Club.

In der Zwischenzeit hat das Contact-Tracing-Team 14 weitere Personen aus den anderen betroffenen Restaurationsbetrieben kontaktiert und in eine zehntägige Quarantäne geschickt. «Diese Personen sassen länger als 15 Minuten mit der infizierten Person an einem Tisch und konnten so den Sicherheitsabstand nicht einhalten», heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei. Ausserdem seien im Arbeitsumfeld der infizierten Person 22 Personen unter Quarantäne gestellt worden.