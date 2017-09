Weil aber der der 2-Stunden-Lauf ein Lauf ohne grosse Regeln ist und jeder in seinem eigenen Tempo laufen kann, ist der Anlass auch bei Familien und Kindern sehr beliebt. Die Begleiterin von Andreas Peter ist deshalb Töchterchen Seraina. Sie hat bereits vor zwei Jahren am Lauf teilgenommen. «Ich bin aber nicht die ganze Zeit gelaufen», sagt sie etwas verlegen. Vater Andreas fügt hinzu: «Für uns steht der Sport so oder so nicht im Vordergrund. Es geht um das Zusammensein und das Laufen für die guten Projekte.»

Rekordzahlen zum Jubiläum

Wie auch in den letzten paar Jahren, kommen die Einnahmen des Laufs unter anderem einem Projekt der Stiftung Horyzon zugute. Deren Partnerorganisation YWCA Malawi unterstützt momentan junge Frauen in dem afrikanischen Entwicklungsland. Auch die Pfadi Olten profitiert vom Anlass. Dank den gesammelten Kilometern der fleissigen Teilnehmer können sie sich neues Zeltmaterial finanzieren.

586 Läuferinnen und Läufer legten eine rekordverdächtige Strecke von 8694 Kilometern zurück und knackten somit die Hunderttausender-Marke: 112 130 Franken kamen in diesem Jubiläumsjahr zusammen. Auf solche Zahlen haben die Organisatoren gehofft.

Denn diese konnten heuer mehr Werbung machen, als in den vorherigen Jahren: Die Stadt erlaubte heuer zum ersten Mal die Beflaggung, statt einem Flyer verschickten die Organisatoren Broschüren und auch die Medien machten auf den Anlass aufmerksam. Sogar Radio 32 ist live vor Ort. Zudem wurde der Anlass vom Solothurner Regierungsrat für den kantonalen Sozialpreis nominiert. Diese Neuheiten sorgten dafür, dass der Lauf im öffentlichen Raum eine breitere Präsenz erhielt, weshalb die Zahlen im Vergleich zu den vorherigen Jahren stark anstiegen. Den grössten Beitrag dazu leisteten jedoch die zahlreichen Läufer, die fleissig ihre Runden drehten.