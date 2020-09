125 Jahre — Der Katholische Presseverein feiert sein Jubiläum

Am 28. März 1895 – also vor 125 Jahren – erschienen erstmals die «Oltner Nachrichten». Diese katholisch-konservative Zeitung erreichte eine Startauflage von 2400 Exemplaren und brachte mit «schwarz» eine neue Farbe in die Oltner Zeitungslandschaft, welche von christ-katholischen Blättern der alt liberalen «grauen» und freisinnig-demokratischen «roten» Richtung geprägt war. Als Herausgeber der «Oltner Nachrichten» zeichnete ein neuer Verein, der Katholische Presseverein Olten (KPO).

Der KPO war Anfang desselben Jahrs durch römisch-katholische Geistliche und Lokalpolitiker aus den Bezirken Olten, Gösgen und Gäu gegründet worden. Als erster Präsident fungierte Josef Lack, Offizier in fremden Kriegsdiensten, Teilnehmer am Sonderbundskrieg 1847 und Gemeindeammann von Rickenbach. Vizepräsident war Richard Büttiker aus Olten.

Büttiker übernahm das Amt des Redaktors und stellte sein Vaterhaus, das Bauernhaus an der Solothurnerstrasse 84 im Oltner Hammerquartier, dem KPO zur Verfügung. Die Redaktion, Setzerei und Druckmaschinen waren in einer einzigen Bauernstube untergebracht. Bis Ende Jahr gewann das wöchentlich drei Mal erscheinende Blatt 1500 Abonnenten.

Der Gründungsredaktor verstarb 57-jährig

Büttiker wurde am 21. November 1854 als Sohn des Lederhändlers Johann Baptist und der Apollonia Büttiker-Grolimund in Olten-Hammer geboren. Nach der obligatorischen Schulzeit besuchte er die Lehrerbildungsanstalt in Solothurn sowie die Industrieschule in Lausanne, anschliessend wirkte er als Lehrer an der Handelsschule in Neuenburg. 1883 verheiratete er sich mit Elisabeth Müller, der Tochter des Aussenmüllers Martin Müller. Das Ehepaar hatte dreizehn Kinder. 1895 übernahm er die Redaktion der «Oltner Nachrichten». 1896 errang er einen Sitz im Solothurner Kantonsparlament. Richard Büttiker verstarb am 3. Oktober 1901 erst 57-jährig.

Im Jahre 1901 konnte der Katholische Presseverein das Haus an der Ecke Ringstrasse/Solothurnerstrasse 22 aus einem Konkurs erwerben. Der KPO verlegte nun Redaktion und Druckerei der «Oltner Nachrichten» vom Haus Büttiker in den näher bei der Martinskirche gelegenen palazzoartigen Bau. Nach dem Tod von Gründungsredaktor Richard Büttiker 1901 übernahm Friedrich Glutz-Büttiker von Rickenbach die Schriftenleitung der katholisch-konservativen Zeitung. Nach drei Jahren realisierte das Unternehmen an der Solothurnerstrasse einen eingeschossigen Annexbau (heutige Vario-Bar) und richtete dort eine neue grössere Druckerei ein. 1906 liess sich Glutz durch den Fulenbach August Jäggi als Hauptredaktor der «Oltner Nachrichten» ablösen. Jäggi war mit Julia Bertha, der drittältesten Tochter von Richard Büttiker, verheiratet. Unter seiner Leitung wurde das Blatt 1911 zur Tageszeitung ausgebaut.