Wo die eigene Haut zur trendigen Kunstoberfläche wird: Neues Tatoo-Studio wurde eröffnet

«Wir haben einfach nach einer zentralen Lage in der Schweiz gesucht, von wo aus die Städte Basel, Zürich oder Luzern gut erreichbar sind», sagt Wilhelm. Die Idee, einen Laden in Schönenwerd zu betreiben, kam dem Ehepaar vor etwa einem Jahr. «Hier stimmen auch die Räumlichkeiten, es gibt viele Fenster, das genügend Licht für die Arbeit im Studio wirft», so Wilhelm. Allerdings ging es nicht ganz ohne Umbauten. So wurden zusätzliche Fenster eingebaut und der Bodenbelag ausgetauscht.

Das Paar hat das Studio am 25. Januar 2020 eröffnet. Die beiden sind aber nicht unerfahren im Umgang mit Tattoo-Studios. «Wir stammen aus dem Kanton St. Gallen und haben in Buchs bereits ein erstes Studio errichtet», sagt Patrick Wilhelm. Das bedeutet aber auch, dass die junge Familie oft zwischen Buchs und Schönenwerd bis zu zwei Stunden pendeln muss. Das lässt die Frage aufkommen, warum sie ausgerechnet im weit entfernten Schönenwerd ein Tattoo-Studio betreiben möchten.

Das Urban Tattoo an der Carl-Franz-Bally-Strasse 34 in Schönenwerd hat von Mittwoch bis Freitag zwischen 11 und 18.30 Uhr und am Samstag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Selber sticht Patrick Wilhelm aber keine Tattoos. Er selber arrangiert Besprechungen und Termine, während seine Frau die Tätowier-Arbeiten vornimmt. «Insgesamt arbeiten bei Urban Tattoo bis zu 12 Tätowierer, welche aus vielen Nationen wie England, Polen oder Tschechien stammen», sagt Wilhelm. Jeder von ihnen ist ein Experte auf dem jeweiligen Fachgebiet was Stilrichtungen, wie Fotorealismus, Surrealismus, Comic oder Mandala, anbelangt. «Es ist aber weniger wichtig, ob man dies schon lange tut, als dass man einfach Talent dazu hat», meint der Buchsner.

Gerade Talent und Qualität seien in der Schweizer Tattooszene Mangelware wie Wilhelm erzählt. «In der Schweiz kann jeder Tätowierer werden, aber nicht jeder hat auch das Zeug dazu», findet Wilhelm. Dass die internationale Truppe des Urban Tattoos bisher den Ansprüchen mehr als gerecht werde, sieht man an den unzähligen Pokalen und Auszeichnungen, darunter auch von der internationalen Messe Ink Days in Zürich. «Für ein Tattoo im Urban Tattoo kommen die Leute teilweise von ganz weit her wie Lausanne, Deutschland, Österreich oder Frankreich», so der zweifache Vater. Schönenwerd liegt für alle in der Mitte.