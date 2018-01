Nach einer rund zehnmonatigen Bauzeit öffnet die Betoncoupe Arena in Schönenwerd heute ihre Pforten. Mit den Worten «freudig erregt und ein bisschen nervös» beschreibt Beno Meier seine Gefühlslage kurz vor der Einweihung. Der 37-Jährige wurde diese Woche offiziell zum operativen Leiter und Geschäftsführer der Halle ernannt.

Von der Eigentümerin von Volley Schönenwerds neuer Heimspielstätte, der BaS Immobilien AG. In deren Auftrag ist Beno Meier seit Oktober 2016 für die Vermarktung sowie Vermietung der Betoncoupe Arena zuständig und arbeitete in der Baukommission mit.

«Mit Beno Meier haben wir einen regional verankerten, versierten und sportbegeisterten Geschäftsführer gefunden, der sich mit viel Herzblut für den Betrieb und bewegende Momente in der Betoncoupe Arena einsetzen wird.» Mit diesen Worten stellt Urs Fäs, Verwaltungsratspräsident der BaS Immobilien AG, den neuen Chef der Halle in einer Medienmitteilung vor.

«Ich bin in Schönenwerd aufgewachsen und habe bis auf einen kurzen Abstecher nach Zofingen immer im Niederamt gelebt», bestätigt Beno Meier. Sport treibe er seit klein auf. Der zweifache Vater spielte in Schönenwerd und Niedergösgen Fussball. Und wie stehts um seine Volleyball-Kenntnisse? «Meine beiden Geschwister spielten bei Volley Schönenwerd. So bin ich quasi in der Schöni-Familie aufgewachsen und habe als Teenager viele Volleyballspiele gesehen.»

Eine grosse Herausforderung

Die Idee von einer «Sport- und Eventhalle für alle», die vor rund fünf Jahren in den Köpfen von ein paar Visionären aus dem Umfeld des Volleyballvereins entstanden ist, habe ihn sofort begeistert. «Es ist ein grossartiges Projekt», sagt Meier. Vor mittlerweile knapp zwei Jahren habe er bei den Verantwortlichen einfach mal nachgefragt, ob sie noch in irgendeiner Form Unterstützung bräuchten. «Manpower ist natürlich immer gefragt, und so bin ich reingerutscht in das Projekt.» Er kümmerte sich um die administrativen Angelegenheiten wie Verträge aufsetzen und Konzepte erarbeiten und wurde dann in die Baukommission eingeteilt.

Beno Meier freut sich auf seine neue Tätigkeit als Geschäftsführer der Arena: «Es ist sicher eine grosse Herausforderung, aber auch eine sehr spannende Aufgabe.» Nach der Fertigstellung des Baus gehe es darum, die Halle zu vermarkten. Nicht nur im Bereich Sport, sondern auch für andere Events und den täglichen Gebrauch.

«Den Winter hindurch ist die Halle durch Volley Schönenwerd schon sehr gut ausgelastet», führt er aus. «Doch es hat auf jeden Fall noch genug Platz für Events und Veranstaltungen, auch zur Primetime.» Wie gross der Aufwand effektiv sei, könne er noch nicht beziffern. Daher arbeitet Meier momentan in einem Teilzeitpensum als Geschäftsführer.