Warum sind Sie der geeignetste Kandidat für das Gemeindepräsidium?

Ich nehme meine Mitmenschen ernst. Ich habe eine klare Meinung, aber will andere Meinungen hören. Natürlich könnte ich auch sagen, dass ich Führungserfahrung habe und diplomierter Manager bin. Ich habe also das Rüstzeug im Koffer. Aber das sagt über mich als Person nichts aus. Der heilige Benedikt sagte, dass man seinen Gegnern immer genau zuhören müsse. Denn niemand hat über mich länger nachgedacht als die Menschen, die nicht meiner Meinung sind. Dieser Maxime versuche ich nachzuleben.

Falls Sie Gemeindepräsident werden: Was sind die drei wichtigsten Punkte, die Sie in Trimbach anpacken würden?

Die Umsetzung des räumlichen Leitbilds steht im Zentrum. Das zweite wichtige Projekt ist die Reorganisation des Gemeinderates. Das dritte Ziel ist die langfristige Stabilisierung und Verbesserung der Finanzlage Trimbachs. Gelingt es, die ersten beiden Projekte umzusetzen, ist Trimbach ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort mit dem nötigen finanziellen Spielraum für Investitionen in die Zukunft.

Die Rechnung 2016 hat mit 850 000 Franken im Plus abgeschlossen: Ist es nun Zeit für eine Steuersenkung?

Nein, das wäre das falsche Signal. Das Plus entstand jeweils hälftig aufgrund ausserordentlicher, einmaliger Einnahmen Trimbachs aus der Fusion der AVAG und verbesserter Zahlungsmoral bei den Steuern. Auch hat Trimbach die Investitionen um eine halbe Million gesenkt. Zusammen ergab dies das Plus. Ziel muss es sein, eine ausgewogene Rechnung zu haben, um jederzeit notwendige Investitionen vornehmen zu können. Eine Steuersenkung würde dies zunichtemachen.

Sie erzielten im ersten Wahlgang das beste Resultat und gehören mit der SP derselben Partei an, wie der bisherige Gemeindepräsident. Können Sie sich zurücklehnen?

Nein. Das würde meinem Verständnis von Politik widersprechen. Als Gemeinderat mache ich Wahlkampf, um mit den Menschen, die in Trimbach leben, ins Gespräch zu kommen und zu hören, was sie erwarten. So entstehen dann auch Ideen, wie zum Beispiel, was die Gemeinde im Bereich altersgerechtes Wohnen unternehmen kann.