Vorspiegelung falscher Tatsachen

Im Kanton Solothurn diskutiert man wieder mal über Steuern. Auf jeden Fall in den politischen Zirkeln und in dieser Zeitung. Ob der oder die normalen Bürger mitbekommen und wirklich einschätzen können, was da zum Beispiel bei dieser Initiative «Jetz si mir draa» drinsteht, wage ich zu bezweifeln.

Denn es steht eben gerade nicht drin, was vorne draufsteht. «Für eine Senkung der Steuern für mittlere und tiefe Einkommen.» Vielleicht schon, eventuell, eher zufällig möglich. Denn der massgebliche Text fordert schlicht praktisch eine allgemeine Steuersenkung. Kein Wort steht da von kleinen und mittleren Einkommen. Aber was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, sagte mal der ehemalige Bundeskanzler Adenauer.

Hier ist es so, dass insbesondere das Sprachrohr der Initiative die Mär vom Steuersenken vor allem für kleine und mittlere Einkommen munter in die Welt hinausposaunt. Unterstützt durch eine durchorganisierte Leserbriefkampagne. Und dies mit gütiger Unterstützung des Chefredaktors dieser Zeitung. Bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit puscht dieser die Initiative.

Nun, es ist das gute Recht jedes Bürgers eine Steuersenkung zu verlangen, und eine solche Initiative zu starten. Wie gesagt, mich stört aber dieser Etikettenschwindel gewaltig. Was wären nun aber die finanziellen Folgen. Im Text wird ja eine Anpassung an die durchschnittliche Steuerbelastung der Kantone verlangt, dies in 2 Schritten. Dies würde nach aktuellen Zahlen zu Steuerausfällen bei Kanton, Gemeinden und Kirchgemeinden ab 2023 von 146 Millionen, und ab 2030 von 304 Millionen führen. Wie soll das gehen? Ich staune zurzeit über das Schweigen der Gemeinden. Sie würden ab 2023 71 Millionen verlieren, ab 2030 150 Millionen.

Der Sprecher der Initianten verlautet dann jeweils, so oder so sei das gar nicht gemeint, die Regierung müsse nur wollen, wenn sie wolle. Da muss ich sagen: Für einmal kann die Regierung wirklich nichts dafür, wenn sie den Text dieser Initiative aufzeigen muss, und dann halt die inhaltlichen Schwachstellen und die enormen Folgen dieser Initiative zum Vorschein kommen.

Ich bin für eine Entlastung für kleine und mittlere Einkommen. Das kann im Übrigen durchaus im Bereich der Krankenkassenprämien passieren, weil diese Belastung drückt wirklich alle. Der Kantonsrat hat zudem einen Vorstoss der SP-Fraktion überwiesen, der eben genau diese Schicht steuerlich entlasten will.

Die Initiative lehne ich ab, weil sie ein Etikettenschwindel ist. Ich habe auch keine Angst vor ihr. Das Volk merkt dann schon in einer konkreten Abstimmungsdebatte, um was es wirklich geht und was die Folgen sind. So wie 2014: Damals kam eine Volksinitiative der SVP mit dem immerhin stimmigen Titel «Weniger Steuern für alle» am 9. Februar 2014 vors Volk. Obwohl diese Abstimmung am gleichen Tag wie die Masseneinwanderungsinitiative zur Abstimmung kam, lehnten Zweidrittel des Volks sie klar ab. Man sprach vor 6 Jahren von Einnahmenausfällen von 75 Millionen, und schon das war zuviel oder wie es der Sprecher der einstimmigen FDP-Fraktion ausdrückte: Finanziell nicht verkraftbar! Und nun soll das gleiche Volk plötzlich 146 Millionen und dann 304 Millionen gutheissen, und das in diesen unsicheren Zeiten? Kaum zu glauben.

Ich nicht nachvollziehen, wenn verschiedene Parteispitzen von einer Unterstützung dieser Initiative sprechen. Der Meinungsmache der Medien hinterher «zhösele», damit macht man keinen Staat. Auch keinen Kanton, und keine Gemeinde.

Wieso soll ich eine Initiative unterstützen, die Kanton und Gemeinden ruiniert und dabei nicht einmal wirklich die kleinen und mittleren Einkommen bevorzugt? Urs Huber

Sekretär SEV, Kantonsrat (SP). Er wohnt in Obergösgen.