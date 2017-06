Lachmuskeln und Ohrenschmaus

Ganz anders geht es bei Schreiber vs. Schneider am Mittwoch, 28. Juni, zu. Das bekannte Duo erzählt aus «Mein Leben als Paar». Zank und Zärtlichkeiten werden sich abwechseln und manch einem Besucher wird der eigene Spiegel vorgehalten. Bekannt sind Schreiber vs. Schneider unter anderem von der Paarkolumne in der wöchentlichen «Coop-Zeitung». Die Lachmuskeln dürften auf ihre Rechnung kommen.

Jazz gibt es am Donnerstag mit der «Exciting Jazz Crew». Nicht zum ersten Mal steht die 18-köpfige Band auf der Bühne unter den Linden und fegt mit ihrer Musik über das Dorf. Heiner Hurni gründete die Band 1972. Einige der Mitglieder sind der Band über 20 Jahre treu geblieben. Seit 2012 tritt die Bag-Band unter der kundigen Leitung von Ingo Ganter auf.

Am Abschlussabend der 31. Kulturwoche wird um 20 Uhr ein Apéro ausgeschenkt. Dieser wird von der Bürgergemeinde Schönenwerd gesponsert. Gleich anschliessend tritt Crossbeat mit ihrem Programm «Blues Brothers and more» auf. Die zehnköpfige Band aus der Region Olten-Zofingen steht in erster Linie für beliebte Jazz-Standards, bekannte Swing-Klassiker und Evergreens. Neben dem swingenden Jazz hat Crossbeat aber auch Rhythm and Blues und eingängige Pop-Stücke im Repertoire. Bei den meisten Stücken begeistert eine Sängerin mit ihrer ausdruckstarken Stimme. Man darf sagen: «dynamisch, frisch und virtuos.»

Fünf Abende, fünf unterschiedliche Stilrichtungen, fünf Mal ein Genuss für die Ohren und das Gemüt. Die Mitglieder der Kulturkommission und Präsident Daniel Poffa freuen sich auf viele Besucherinnen und Besuchern auf dem Bühl und hoffen, dass Petrus die Woche mit viel Sonnenschein auf seinem Meteo-Programm stehen hat.