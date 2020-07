Unkrautvernichtung ganz ohne giftige Rückstände: Das neue Gerät soll auch vermietet werden

Die Gemeinde Dulliken konnte diesen Monat den neuen Unkrautvernichter und Hochdruckreiniger «Weedkiller MS Trailer» der Firma Lerch Dulliken GmbH entgegennehmen. Laut Mitteilung kann der Weedkiller MS ebenfalls als mobiler Hochdruckreiniger für Kehrichtbehälter, Robidogs, Verkehrsschilder oder Graffiti eingesetzt werden.

Um die Auslastung des Geräts zu verbessern, will Dulliken die Maschine auch vermieten. Interessierte können sich bei der Gemeinde melden. Auf Anfrage sagt Schenker: «Umweltschutz wurde bei dieser Anschaffung hoch gewichtet. Diese Methode zur Unkrautbekämpfung hinterlässt keine giftigen Rückstände in Böden oder Gewässern.» Es sei vorgesehen, dass auch Private sich bei der Gemeinde melden können und so gegen eine Entschädigung auch von der Investition profitieren sollen. Werkhöfe anderer Gemeinden können das Gerät selbst bedienen, während der Einsatz für Private durch einen Mitarbeiter des Werkhofes ausgeführt werde. Die Betroffenen freuen sich über das neue, für den Werkhofalltag äusserst nützliche und vielseitig einsetzbare Gerät. (mgt)