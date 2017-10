In der Zwischenzeit bietet der Verein aber noch viele andere Aktivitäten, wie beispielsweise den Chlaushock oder das Winterweekend an. Die Proben für «Und das am Hochziitsmorge» laufen bereits seit Ende April, wurden immer häufiger und werden mit der Premiere am 13. Oktober ihr Ende finden.

Dann können alle Interessierten sehen, was so intensiv vorbereitet worden ist. Denn im Moment wird noch heftig gefeilt: da das Kostüm zurechtrücken, dort ein wenig weiter vorne stehen, mehr zum Publikum sprechen und noch vieles mehr.

Ein riesiges Theater

Wie der Name bereits sagt, spielt das Stück am Morgen vor einer Hochzeit. Die Gäste sind bereits in der Kirche, während Familie und Braut noch immer zu Hause in den Vorbereitungen stecken.

Potenzial für Irrungen und Wirrungen ist reichlich vorhanden: Der Grossvater der Braut hat nur rosa Socken dabei, die Grossmutter passt nicht in ihr Korsett. Als wäre das nicht genug, prallt der Brautvater in eine Türe und beginnt, zu halluzinieren.

Schliesslich ist der Vater des Bräutigams schon im Berner Münster, wo geheiratet werden soll, aber noch keine Braut zugegen ist. Diese sagt dann: «Pressieret, söscht chöme mer nie i das Münschter!» Ob sie es zum Schluss dann wirklich rechtzeitig schaffen, lässt sich wohl nur durch einen Theaterbesuch klären.