Turnerabend «Speuziläum» begeisterte im Erzbachtal

Ziemlich genau vor einem Jahr hatte das OK unter der Leitung von Esther Werthmüller die Arbeit aufgenommen. Obwohl viele Routinierte im OK wissen, wie der Hase läuft, war dieses Mal einiges anders. Das DTV-Jahresmotto «Speuziläum» war gleichzeitig die Headline für den Turnerabend.

Mit der Integration des 100-Jahr-Jubiläums des DTV erhielt der Traditionsanlass einen gehörigen Schuss Glamour. Nicht nur der pinkfarbene Teppich vor der Sponsorenwand mit «Promifotos» der eintreffenden Gäste, die aufwendigere Dekoration der Mehrzweckhalle oder das Jubiläumsmenu zum Preis von 19.19 Franken (Gründungsjahr des DTV 1919) gehörten dazu.

Bluesmusiker Pascal Geiser gab ein Heimkonzert

Nach dem Programmteil der Turnvereine standen nämlich am Freitag und am Samstag hochkarätige Top Acts auf der Bühne. Der Erlinsbacher Pascal Geiser, international erfolgreicher Bluesmusiker, gab am Freitag ein Heimkonzert. Am Samstag begeisterte Lucas Fischer, ehemaliger Spitzenkunstturner, mit seiner Show aus Gesang und Barrenturnen die volle Halle. Der Jubiläumsakt war bewusst schlicht gehalten und im Turnerabendprogramm integriert.

Stephanie Bernet berichtet aus der Vereinsgeschichte

Nach der Begrüssung von Vereinspräsidentin Stephanie Bernet, mit ein paar Rosinen aus der Geschichte des DTV, standen die Vorführungen der Turnvereine Erlinsbach im Mittelpunkt der drei Vorstellungen. In 13 Nummern erlebten die Gäste eine Zeitreise durch 100 Jahre Sport- und Turngeschehen. Von der Männerturnwelt vor 1919 bis zur Turnparty 2020 zeigte die Turnfamilie «Speuz» ein fetziges, farbenfrohes und unterhaltsames Programm. In der heutigen Zeit ist die Durchführung solcher Anlässe keine Selbstverständlichkeit. Nur dank vieler Mitwirkender auf und neben der Bühne wurde das «Speuziläum» zum eindrücklichen Turnerabend 2020.