Trotz abgesagten Bundesfeiern: Die Weco rechnet mit explodierendem Umsatz

Das Sortiment reicht vom Knallteufel für 80 Rappen bis zur Feuerwerkbatterie mit einem Kaliber von 50 Millimeter. Eine solche kostet bis zu 200 Franken. Franklin Herz, Geschäftsführer von Weco, sagt in einem Beitrag gegenüber «TeleM1»: «Für den diesjährigen 1. August erwarten wir einen grossen Boom, was unseren Absatz betrifft.» Viele öffentliche Feste am Nationalfeiertag wurden von den Veranstaltern wegen Corona abgesagt. Für diese Veranstalter und deren Lieferanten ergibt sich daraus ein grosses Minus.

Nicht so für Weco und die rund 30 Mitarbeitenden. «Da unser Hauptgeschäft zum 1. August stattfindet, haben die bisherigen Corona-Massnahmen keine Auswirkungen auf unser Geschäft. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, weshalb es keine Kurzarbeit gab oder gibt.» Das sagt Herz auf Anfrage. Die Weco Suisse AG sei ein reiner Handelsbetrieb. Dieser biete Produkte an, welche von verschiedenen Herstellern aus diversen Ländern stammen, zum Beispiel Weco Deutschland. «Vulkane und Bengalhölzer werden fast ausschliesslich in der Schweiz produziert», sagt Herz. Vieles komme aber auch aus China.

Bei den Lieferketten aus Asien hätten während der Corona-Krise keine Engpässe bestanden. Herz schaut dem 1. August «extrem optimistisch» entgegen: «Da keine Grossfeuerwerke und Gemeindeanlässe stattfinden, feiern die Leute mit Familie und Freunden zu Hause. Dazu gehört am 1. August ein schönes Feuerwerk.» Weco gehe davon aus, dass es sogar zu wenig Ware auf dem Markt haben werde: «In den USA, wo zum Nationalfeiertag am 4. Juli ebenfalls keine Grossanlässe stattfanden, ist der Konsum von Privatfeuerwerk um rund 40 Prozent gestiegen.»