Die Einwohnerzahlen seien zwar in der Tendenz eher ansteigend, diesen extremen Unterschied zu den Vorjahren könne er jedoch nicht nachvollziehen. «Vielleicht, weil wir noch eine grosse Überbauung ausstehend haben, die noch nicht beziehbar ist», vermutet Hodel. An Attraktivität verloren habe Schönenwerd jedoch sicher nicht. «Wir sind gut erschlossen und zentral.»

Auch die Gemeinden Eppenberg-Wöschnau, Dulliken, Winznau und Wisen zeigen im Vergleich zum Vorjahr einen starken Anstieg.

So stieg denn die Leerwohnungsziffer in Wisen um mehr als das Dreifache, von 0,98 auf 3,90 Prozent. Es sind vor allem 3- und 4-Zimmer-Wohnungen, die leer stehen. Aber auch Einfamilienhäuser schneiden in der Zählung schlecht ab. Für Schönenwerds Gemeindepräsident ist einzig eine Antwort einleuchtend: «Momentan wird einfach überall gebaut.» Und all diese neuen Wohnungen müssten erst einmal gefüllt werden.

Alle Wohnungen belegt

In anderen Dörfern ist die Leerwohnungsziffer hingegen klar unter dem kantonalen Schnitt. Lostorf verweist beispielsweise eine Ziffer von 1,05 Prozent, obwohl die Gemeinde mit knapp 4 000 Einwohnern zu den Grösseren in der Umgebung zählt. Die Anzahl leerer Wohnungen ist im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht rückgehend.

In Rohr und Kienberg sind sogar alle Wohnungen belegt. Die Gemeinde Kienberg kann einen Rückgang von 3,36 auf 0,00 Prozent vermerken. «Das freut uns natürlich», meint Gemeindepräsidentin Adriana Gubler. «Aber diese Statistik zeigt ja nur eine Momentaufnahme.» Denn in einer kleinen Gemeinde wie Kienberg, mit nur 531 Einwohnern, herrsche in der Verfügbarkeit von Wohnraum eine rege Dynamik. Gubler ist sich jedoch sicher, dass das Dorf gerade für Familien eine hohe Attraktivität aufweist.