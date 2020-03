Tropenarzt Markus Frey berichtete in Lostorf aus Simbabwe

Aus buntem Papier ausgeschnittene Füsse wiesen den Weg in den passend dekorierten Kirchensaal im oberen Stock der reformierten Kirche: Auf der Treppe brannten Kerzen, eine Karte von Simbabwe und Tücher in den Farben der Landesflagge stimmten auf das Land ein. Es war das dritte Jahr, in dem das achtköpfige Organisationskomitee einen Anlass zum Weltgebetstag organisierte. Im Gegensatz zu vielen Gemeinden, in denen der Anlass am Abend stattfand, begann der Weltgebetstag in Lostorf um halb neun Uhr morgens. «Wir haben das so gemacht, weil wir nachher noch gemeinsam frühstücken», erklärte Baudien Suter, die bei der Organisation mithalf. Über 30 Leute waren gekommen, überwiegend Frauen. «Das freut uns riesig», sagte Suter, die nicht damit gerechnet hatte.

Der grosse Andrang könnte mit dem speziellen Gast zusammenhängen: Der Tropenarzt Dr. Markus Frey referierte zu Simbabwe. Frey wuchs in Lostorf auf und arbeitete in den 1980er-Jahren während zweieinhalb Jahre als Arzt in einem Spital in Simbabwe und später auch in anderen afrikanischen Ländern. In seinem Vortrag ging er auf die Geschichte des Landes ein und teilte seine eigenen Eindrücke. Wichtige Meilensteine in der Geschichte waren etwa das Munhumutapa-Reich, eine Hochkultur mit der Blütezeit im 14. und 15. Jahrhundert. Seit der Ankunft des Portugiesen Vasco da Gama ist das Land vom Kolonialismus geprägt. Holländer und Engländer stritten sich um Land und Bodenschätze, später erlangte das Land die Unabhängigkeit von den Engländern. Die weisse Minderheit ergriff die Macht, wogegen sich die afrikanische Bevölkerung wehrte. Ein 14-jähriger Bürgerkrieg folgte. Noch heute sind die Folgen zu spüren, die Wirtschaft ist in einem schlechten Zustand. «Es fehlt an Infrastruktur und Material und allen möglichen Dingen, die es braucht, um ein Spital zu führen», stellte Frey fest.