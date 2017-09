Die Debatte: Soll eine Tempo-30-Zone eingeführt werden?

Am 24. September entscheidet die Dulliker Bevölkerung an der Urne. Über die flächendeckende Einführung von Tempo 30 in den Quartieren für 280 000 Franken sollte zwar an der Gemeindeversammlung vom Juni abgestimmt werden. Ein Antrag auf eine Urnenabstimmung wurde von den Anwesenden jedoch angenommen.

Pro von Markus Stauffiger: «Setzen wir der unrühmlichen Diskussion ein Ende»

Es gilt, Verantwortung zu übernehmen, diese Chance zu packen und etwas nachhaltig Positives für alle Generationen zu erreichen.

Die Tempo-30-Zone soll nicht nur eingeführt werden, weil sie bereits in zahlreichen Gemeinden auch in unmittelbarer Nähe von Dulliken erfolgreich umgesetzt worden ist, sondern weil sie Sinn macht.