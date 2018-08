Fatmir Cuculi, der Trainer der Mannschaft des FC Trimbach, stellte sie am Samstagabend im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses an der Baslerstrasse in Trimbach, hinter der Apotheke, ab. Dort würden die Trikots jeweils gewaschen. «Das mache ich seit drei Jahren so», sagt Cuculi. Am nächsten Morgen war sie verschwunden. Cuculi: «Ich wurde per SMS gefragt, wo die Tasche mit den Shirts sei.»

Danach hätten sie noch die Umgebung abgesucht – vergeblich. «Wir haben das Dress erst seit dieser Saison. Ich habe sogar selbst etwas dazu gezahlt, da wir keine Sponsoren gefunden haben», so der Trainer. Die Trikots hätten einen Wert von rund 1500 Franken. «Jetzt müssen wir halt in alten, zerrissenen Trikots spielen.»