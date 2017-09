In Gretzenbach hat sich am letzten Samstag die Erde aufgetan. Auf einem Feld an der Grenze zu Schönenwerd klafft ein Loch von sechs Metern Durchmesser und einer Tiefe von rund drei Metern. Die Ursache dafür liegt im Untergrund: Durch die Bohrarbeiten am Eppenbergtunnel hat sich der Boden abgesenkt. Dir Rutschung entstand während des Vortriebs mit der Tunnelbohrmaschine rund 16 Meter hinter dem Bohrkopf, wie die SBB gestern mitteilten. «Ein Mitarbeiter bemerkte den Rutsch auf einem der mehrmals täglich stattfindenden Kontrollgänge», erklärt SBB-Mediensprecherin Franziska Frey auf Anfrage. Der Bereich um das Loch ist mit Markierband abgesperrt.

An dieser Stelle liegen zwischen Tunnel und Erdoberfläche nur gerade 15 Meter. Bald wird diese Schicht noch dünner. Während der aktuellen Bauphase beträgt der Abstand zwischen Tunnelbohrmaschine und Oberfläche an der dünnsten Stelle ganze zwölf Meter. Zum Rutsch kam es innerhalb einer etwa 150 Meter langen Übergangszone von hartem Fels zu Lockergestein. Im August wurde die Bohrmaschine für diese Form von Untergrund auf Nassbetrieb umgerüstet. Bei diesem Verfahren wird mit einer Stützflüssigkeit aus Wasser und Tonpartikeln Druck aufgebaut, um die Tunnelröhre zu stabilisieren. Die joghurtartige Flüssigkeit verhärtet sich und verhindert so einen Einsturz des lockeren Gesteins. Pro Tag legen die Tunnelbauer auf diese Weise rund zehn Meter zurück.