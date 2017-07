Unnachgiebig brannte die Sonne auf die Häupter der kleinen Marschgruppe, die sich am Mittwochvormittag von Dulliken aus in Bewegung setzte. Doch darüber beschwerte sich keiner der rund 50 Teilnehmer. Die Klagen richteten sich vielmehr gegen einen anderen gelben Riesen — gegen die Post. Im Zuge eines rigorosen Sparkurses sollen in den kommenden Jahren Hunderte Poststellen dichtgemacht werden. Allein von den 44 Poststellen im Kanton Solothurn garantiert die Post nur bei 23 den Fortbestand. Und auch das nur bis 2020.

«Und dann ist noch nicht Schluss», warnt Martin Schwab. «Dann wird es eine neue Überprüfung geben.» Schwab ist nicht nur Sektionsleiter der Postangestellten-Gewerkschaft Syndicom im Aargau, sondern auch seit 37 Jahren Pöstler mit Leib und Seele.

Ausserdem ist er in Däniken aufgewachsen. Die Poststellen Däniken und Dulliken stehen auf der Abschussliste der Post. Kein Zufall also, dass die Gewerkschaft ausgerechnet hier zum Marsch von Poststelle zu Poststelle aufgerufen hatte. Mit Protestaktionen und Petitionen soll Druck aufgebaut werden. Rund 50 000 Unterschriften wurden gemäss Syndicom landesweit bereits gesammelt.