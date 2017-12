Vor bald zehn Jahren schaffte die erste Mannschaft von Volley Schönenwerd den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Seither trägt das Fanionteam seine NLA-Heimspiele in der Däniker Erlimatthalle, in der Turnhalle der Kreisschule Mittelgösgen in Lostorf oder in der Giroud-Olma-Halle in Olten aus. Ein Grossteil der Trainings findet in Aarau statt. Die weiteren knapp zwanzig Jugend- und Aktiv-Teams von Volley Schönenwerd trainieren und bestreiten ihre Matches in den nicht NLA-tauglichen Hallen in Schönenwerd (Dorf und Feld) sowie diversen Hallen in Aarau.

«Schöni» fehlt seit Jahren ein richtiges und eigenes Zuhause. Dies war von Vereinsseite her immer wieder zu vernehmen. Eine Heimspielstätte für alle Teams. Aber auch ein zentraler Begegnungsort und ein Treffpunkt, welcher das Vereinsleben fördert. Mit dem Spatenstich am 21. März des laufenden Jahres wurde aus dem Traum einiger klubnaher Visionäre Wirklichkeit. Am 20. Januar, nach einer zehnmonatigen Bauzeit, wird die Betoncoupe-Arena auf dem Sportplatz Feld in Schönenwerd mit dem NLA-Spiel gegen Lausanne UC eingeweiht. Zudem plant die BaS Immobilien AG im Frühling ein Einweihungsfest.