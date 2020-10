Nach Überholmanövern stürzen ein Motorrad- und ein Fahrradlenker — beteiligte Autolenker fahren weiter

Am Donnerstagabend stürzte in Hauenstein-Ifenthal ein Motorradlenker und in Nuglar-St. Pantaleon ein Fahrradlenker. Beide wurden leicht verletzt. In beiden Fällen waren Autolenker beteiligt, die weitergefahren sind ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.