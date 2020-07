Nach SBB-Baustelle kehrt der Kinderspielplatz zurück — in grösserer Form

Der neue Spielplatz soll grösser und schöner werden als zuvor: Wegen der SBB-Baustelle vom Eppenbergtunnel beanspruchten die SBB den Hang mit dem Spielplatz am Kirchweg in Däniken. Die in die Jahre gekommenen Spielgeräte wurden abmontiert. Franz Schenker, Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde Däniken-Gretzenbach, sagt: «Weil die SBB den Platz nutzten, werden sie sich an den Kosten des neuen Spielplatzes beteiligen.» Die Geräte sind bereits bestellt. Aktuell liegt ein Baugesuch bei der Gemeindeverwaltung auf. Die Einsprachefrist läuft bis zum 16. Juli. «Die Bauverwaltung forderte von uns ein Baugesuch, da ein etwa zwei Meter hoher Turm inklusive Rutschbahn geplant ist», so Schenker.

Wenn die Bewilligung erteilt ist, soll es schnell gehen: «Wir gehen davon aus, dass der Platz ab Ende August und im September realisiert werden kann. Neben dem Turm gibt es andere Geräte, unter anderem eine Wippe und ein Trampolin.» Ab Herbst sollen die Kinder wieder spielen können, wo zuletzt gebaut wurde. Der Spielplatz soll dann wieder wie zuvor zugänglich sein: «Wie schon früher, dürfen alle diesen Platz nutzen. In Däniken gibt es keine anderen solche Plätze für die Kinder», erklärt Schenker. (nob)