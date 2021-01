Nach «rundem Tisch»: Positive Signale für das Schönenwerder Bahnhofsprojekt

Der runde Tisch fand virtuell in Form einer Videokonferenz statt. Platz genommen zur Aussprache hatten der Kanton Solothurn, das Bundesamt für Verkehr (BAV), die SBB sowie der Bus Betrieb Olten Gösgen Gäu (BOGG) als Vertreter für die Busnetzbetreiber. Und schliesslich die Gemeinde Schönenwerd. Sie gilt als Betroffene der Angelegenheit rund um die Gesamterneuerung des Bahnhofs. Und der Erstellung einer Verkehrsdrehscheibe mit überregionaler Ausstrahlung. Die Aussprache fand am Dienstag statt und sei «konstruktiv und zielführend» verlaufen, gibt Peter Hodel am Telefon Auskunft.

Der Gemeindepräsident von Schönenwerd scheint erleichtert: «Es wurde etwas erreicht und wir als Gemeinde konnten unsere Anliegen im Rahmen der Sitzung deponieren. Auch an den Vorbereitungen konnten wir mitwirken.» Was sind die Anliegen der Gemeinde Schönenwerd? «Auf Basis der bekannten Vorgeschichte wollten wir aufzeigen, welche Folgen allfällige Verzögerungen und bauliche Provisorien für die Gemeinde haben.» Hodel nennt als solche in erster Linie Mehrkosten.