Mit Corona-Fall in Kontakt: 13 Soldaten sind im General-Wille-Haus in Quarantäne

Die Fensterläden sind zu. Der Schnee färbt allmählich die umliegenden Wiesen weiss, während er in grossen Flocken unerbittlich fällt. In der Ferne verschwinden das Tal und die umgebenden Hügel in grauen Wolken. In dieser graublassen Szenerie sieht das General-Wille-Haus von der Welt abgeschottet aus. Das ist es auch tatsächlich: Ein rot-weisses Absperrband, das wie wild im Wind flattert, umgibt das ganze Haus und warnt Vorbeilaufende davor, näherzutreten.

Seit bald 10 Tagen verweilen hier rund ein Dutzend Soldaten in Quarantäne. Das bestätigte der Armeesprecher Daniel Reist dieser Zeitung.

Ein Soldat war kurz vor WK in Mailand

Die Armeeangehörigen waren alle in Kontakt mit dem Soldaten gekommen, der letzte Woche auf dem Waffenplatz in Wangen an der Aare positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Der Soldat war am Montag in den Wiederholungskurs des Militärpolizeibataillons 3 eingerückt. Er habe bei der Eintrittsmusterung erklärt, sich zuvor in Mailand aufgehalten zu haben, wie die Armee letzte Woche mitteilte. Sie versicherte dann sogleich, die drei Zimmergenossen des Soldaten in Quarantäne auf der Krankenabteilung versetzt zu haben, und für die restlichen Armeeangehörigen, die tagsüber Kontakt mit dem Infizierten gehabt hatten, eine vorübergehende Quarantäne über Nacht.