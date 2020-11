Marius Meier wird neuer Däniker Schulleiter

Däniken Marius Meier (35), wohnhaft mit seiner Partnerin in Stüsslingen, ist bereits Lehrer in Däniken. Mit seiner Wahl zum Schulleiter ist ein Nachfolger für den Ende Juli 2021 in Pension gehenden Däniker Schulleiter Ruedi Rickenbacher gefunden worden. Der Anstellungsbeginn ist auf den 1. August 2021 vorgesehen, wie der Gemeinderat schreibt. Um den Übergang gut zu gestalten, wird Meier bereits ab April 2021 einen Tag pro Woche eingearbeitet.

Der Gemeinderat und auch die für die Vorauswahl eingesetzte Arbeitsgruppe mit Matthias Suter, Gemeindepräsident, Erika Schranz, Gemeinderätin Ressort Bildung, Ruedi Rickenbacher, Schulleiter, und Dominique von Arx, Vertretung Lehrpersonen, sind von Meiers Fähigkeiten überzeugt. Meier hat nach mehrjähriger Tätigkeit als Lehrperson im Jahr 2018 die Schulleitung der Primarschule Stüsslingen übernommen. Neben seiner Arbeit als Schulleiter ist er seit 2018 als Stellenpartner und Förderlehrperson an der 5. und 6. Klasse in Däniken tätig.

Seit zweieinhalb Jahren absolviert er zudem die Ausbildung zum Schulleiter, welche er im kommenden März abschliessen wird. Angesichts seines bisherigen Werdegangs hat er bereits Erfahrungen in einer vergleichbaren Aufgabe und übernimmt bereits heute die Gesamtverantwortung für die Führung einer Schule. Im Rahmen seiner Anstellung in Däniken als Lehrperson hat er die Schule Däniken wie auch die Menschen und Wertvorstellungen vor Ort kennen gelernt.

Meier freut sich sehr auf die neue Herausforderung. Ihm ist es als Schulleiter wichtig, die gelebten Werte aktiv zu pflegen, das Team der Lehrpersonen durch gezielte Förderung zu unterstützen und so die Schule als Ganzes weiterzuentwickeln. Er ist sehr motiviert und überzeugte den Gemeinderat mit seinen fachlichen Qualitäten und seinem gewinnenden Auftreten. (mgt)