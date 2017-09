Die Bilanz des Eppenbergtunnels sorgt bisher für mulmige Gefühle: Risse in den Häusern der Anwohner in Schönenwerd und nun auch ein sechs Meter breites und drei Meter tiefes Erdloch in Gretzenbach. Damit wirft der Bau der SBB viele offene Fragen auf. Vor allem bei den Anwohnern in Gretzenbach herrscht momentan grosse Unsicherheit. Denn auf ihre Häuser steuert die Bohrmaschine in den nächsten Tagen zu.

Das Erdloch im Acker wurde aufgrund eines Hohlraums verursacht, der nach den Bohrungen in der Erde entstanden ist. Dies, weil sich die Bohrungen des neuen Tunnels momentan in einer schwierigen Übergangsphase von hartem Fels- zu Lockergestein befinden. Laut den SBB werden die Bohrungen wie geplant weiter gehen und das Loch in den nächsten Tagen gefüllt. Für die Anwohner hinterlässt das Loch jedoch einen bleibenden Eindruck.

Mulmiges Gefühl der Anwohner

Einer dieser Anwohner ist Giosuè Langone, der seit 45 Jahren in Gretzenbach wohnt. «Auf jeden Fall habe ich jetzt Angst», sagt dieser zum regionalen TV-Sender Tele M1. Obwohl er bisher immer zuversichtlich gewesen sei. Aber bereits als die Arbeiten am Tunnel Risse in einigen Häusern in Schönenwerd zur Folge hatten, bildete sich bei Langone ein mulmiges Gefühl. «Und jetzt sehe ich in der Zeitung ein solches Loch», meint er bestürzt.