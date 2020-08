Lebensmittel vom Hof vor die Haustür geliefert: «Buur on Tour» ist im Niederamt wieder aktiv

Während seiner Ausbildung bei Andre Ziegler lernte Fernandez das Projekt «Buur on Tour» kennen. «Ich fand es eine prima Sache. Als es in unserer Region eingestellt wurde, war das schade.» Als sich ihm die Gelegenheit bot, nutzte er diese und begann zu planen: «Ich wollte noch einmal neu beginnen.» Jetzt ist es soweit: Seit dem 10. August können die Kunden wieder bestellen, am letzten Freitag erfolgte die erste Lieferung.

Dank der Initiative von Noah Fernandez soll der Hauslieferdienst jetzt wieder florieren. Der 19-Jährige hat eben seine dreijährige Ausbildung zum Landwirt EFZ abgeschlossen. In den letzten sechs Monaten plante er neben Lehrabschlussprüfung und Corona-Krise den Relaunch von «Buur on Tour». «Es war in dieser Zeit nicht immer ganz einfach, die Prioritäten zu setzen.» Unterstützung und Know-how erhielt er dabei von seinem Lehrmeister – Andre Ziegler. Im Gegensatz zum ersten Versuch sollen sich nun einige Dinge ändern. Fernandez übernimmt von Anfang an die Regionalleitung. Er sagt: «Ich werde sämtliche Bestellungen koordinieren. Dazu kommen die Verwaltung und Betreuung des Onlineshops, das Beantworten von Kundenmails oder das Zusammenhocken mit den Produzenten.» Lachend fügt er hinzu: «Und das Führen von Zeitungsinterviews.»

« Buur on Tour » ist zurück: Wer im Niederamt wohnt, kann ab sofort wieder lokale Lebensmittel online bestellen. Die Plattform, 2014 von Andreas Ziegler aus Brunnenthal gegründet, wächst stetig. Auch in der Region Olten-Aarau startete das Projekt zusammen mit drei Landwirtschaftsbetrieben aus der Umgebung bereits einen Versuch. Nach zwei Jahren war aber wieder Schluss: Die Nachfrage war zu gering, der Aufwand zu gross .

Die zwei Betriebe aus dem ersten Versuch sind wieder mit dabei. Fernandez kennt die Produzenten persönlich. «Sie reagierten positiv auf meine Anfrage.» Und Fernandez konnte weitere Landwirte gewinnen, bis jetzt sind es zehn Betriebe aus den Gemeinden Stüsslingen, Rohr, Lostorf, Boningen, Däniken, Gretzenbach, Dulliken und Wangen b. Olten. «Darunter sind Landwirte die biodynamisch, biologisch oder konventionell produzieren. Diesbezüglich sind wir offen.» Das Sortiment wurde erweitert. Im Angebot sind Milchprodukte, Gemüse, Fleisch, Gewürze oder Konfitüre.

Dienstags bestellt – freitags geliefert

«Wir liefern von Hägendorf bis Ruperswil», sagt der neue Regionalleiter. Das Konzept ist simpel: Die Landwirte bieten ihre Produkte auf der Website an. Bestellt werden kann mit dem persönlichen Login bis am Dienstagmittag, geliefert wird am Freitag. Wer möchte, kann seine Lieferung bereits am Donnerstag an einer von zwei Pick-up-Stationen abholen. «So spart man gleich noch die Lieferkosten», sagt Fernandez. Auf Oltner Stadtgebiet sind die Velokuriere von Collectors für die Auslieferung zuständig. Um das Guthaben auf dem Konto aufzuladen, bestellt man einfach eine Rechnung. Die Bezahlung ist aber auch möglich via Twint. Pro Lieferung werden neun Franken verrechnet.

«Buur on Tour» unterscheidet sich in einem Punkt von ähnlichen Gemüse-Abos, wie zum Beispiel farmy.ch: Der Preis für die Waren fliesst vollständig an die Landwirte weiter. «Der Vorteil für unsere KundInnen ist – neben der praktischen Lieferung bis vor die Haustüre – dass sie genau wissen von wem die Produkte stammen. Wir möchten die Wünsche breit abdecken und sind auch offen für Kritik. Wer bei uns bestellt, wählt den Mix in seiner Tasche selbst aus. Zudem geht das Geld zu hundert Prozent an die lokale Landwirtschaft.