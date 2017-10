Nach den ersten zwei Aktivitäten des Tages kommen erste Anzeichen von Erschöpfung auf. Mit Kuchen, Apfelmost und frischer Milch werden die Kinder deshalb in einer Pause versorgt. «Susann, du hast die beste Milch, die es gibt», rühmt ein Mädchen, während sie einen grossen Schluck aus ihrem Becher nimmt. Auch Susann Winkler hat nun einen Moment Zeit, um zu verschnaufen. «Es kann schon anstrengend werden mit so vielen Kindern», lacht sie. «Aber es macht extrem Spass. Ich mag Kinder, und ich mag es, ihnen etwas Lehrreiches über diesen Beruf weiterzugeben.»

Bei jeder Übung etwas lernen

Dies versucht sie auch in jeder Aufgabe miteinzubeziehen. Beispielsweise bei der «Pferde-Pizza»: In einem Kessel stellen die Kinder eine «Pizza» aus Gras, das den Teig darstellt, her. Als Belag und Käse dienen Äpfel und Löwenzahn. Wichtig dabei ist, dass nichts in die Pizza kommt, das die Pferde nicht essen dürfen – wie zum Beispiel Butterblümchen.

Dies erklärt die Berghofbetreiberin, um den Kindern etwas zu lehren, das sie auch sonst anwenden können: Wenn man ein Tier füttert, muss man immer wissen, was es essen darf und was nicht, um mögliche Gefahren auszuschliessen. Am Nachmittag dürfen die Kinder selber Most herstellen und einen Kürbis schnitzen – es ist ein beliebter Kurs.

Doch noch beliebter sei der Kurs «z’Alp», bei dem die Kinder Schmuck für den Alpabzug der Kühe basteln und selber Frischkäse herstellen können. Nächste Woche am Donnerstag findet dieser ein zweites Mal statt – Plätze sind nur noch zwei zu vergeben.