Klingende Welten, bewegliches Leben: Werke eines herausragenden Künstlers

Wie eingefroren sehen sie aus, die teils matten, teils glänzenden Figuren, die sich gegenseitig anschauen, auf einem Velo fahren oder im Bauch eines Schiffes an den Rudern sitzen. Diese kunstvollen Objekte sollen Maschinen sein? Man glaubt es kaum. Doch die Ruhe auf den drei Stockwerken des Paul Gugelmann-Museums in der ehemaligen «Chornschütti» des Klosters Schönenwerd ist trügerisch. Kaum schraubt Alfred Kuhn (78) vorsichtig an einem kleinen Hahnen, beginnt eine Tonkaskade. Räder drehen sich, Schellen klirren, kleine Kugeln an dünnen Stäben sausen auf Metallplättchen nieder. Das Werk «Crescendo» von 1964 macht seinem Namen alle Ehre. «Ursprünglich wurde der Antrieb durch eine Dampfmaschine erzeugt,» erklärt der freiwillige Museumsmitarbeiter, «doch mittlerweile sorgt Pressluft statt Dampfdruck für den Antrieb.»

Mit einer Dampfmaschine begann Gugelmanns autodidaktische Hinwendung zur mechanischen Kunst. Als fünftes von sieben Kindern in Schönenwerd aufgewachsen, absolvierte er eine Lehre als Grafiker bei Bally. Danach hegte er den Plan, Kulissenmaler werden. «Doch die Chefs wollten das nicht», berichtet Kuhn. Sie ermöglichten ihm, in Paris ein Kreations-Studio zu gründen, das bald 16 Mitarbeiter beschäftigte. An eine Theaterlaufbahn war nicht mehr zu denken. «Der Kulissenmaler blieb auf der Strecke», resümiert Kuhn.

Gugelmann heiratete Erika Huber, ein Sohn und eine Tochter kamen zur Welt. Als der Sohn zwei Jahre alt wurde, wollte ihm Gugelmann eine Dampfmaschine schenken. Alle rieten ihm davon ab, doch er kaufte die Dampfmaschine und verbrannte sich dabei die Finger. Er begann, selber an der Maschine herumzuschrauben. So entstand das erste Kunstwerk. Zurück in Schönenwerd, blieb Gugelmann sein ganzes Berufsleben hindurch bei Bally. Tagsüber zeichnet und modellierte er für Schuhkollektionen, nachts widmete er sich seinen Maschinen. Der weitum bekannte Künstler lebt heute in Gretzenbach und wird am 19. Mai 91 Jahre alt.

Eine Gruppe von Mechanikern schaut heute, dass die technischen Wunderwerke in Schuss bleiben. «Seine Maschinen sind immer schön», findet Kuhn. Gugelmann ins schweizerische Kunstschaffen einzuordnen, ist nicht einfach. «Er wird manchmal mit Tinguely verglichen. Beide sind sich aber nie begegnet. Gugelmann sagte immer: ‹Tinguely war der Schlosser, ich bin der Feinmechaniker›.»

Je länger man im Museum verweilt und von Objekt zu Objekt schreitet, sieht man die innere Entwicklung seines Schaffens: Weg vom Abstrakten, hin zum Menschlichen. Gugelmann setzt Figuren und Gesichter ein, um das menschliche Leben darzustellen. Mit grosser Sorgfalt formt er das Material, gibt ihm seine unverkennbare Prägung. Auch Abgründiges wie die Arche des Bösen oder die sieben Hauptsünden erhalten so eine verschmitzte Note, so als wollte der Künstler dem Weltenhumor noch seinen Platz einräumen.