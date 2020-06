Kantonsräte sitzen in der Betoncoupe Arena an alten Kanti-Pulten

Wo sonst Volleybälle fliegen, wird ab Dienstag Politik gemacht. Nach dem Solothurner CIS-Zentrum wird der Kantonsrat eine weitere Session ausserhalb seines eigenen Saales durchführen. Der Entscheid, «extra muros» zu tagen, fiel im Zusammenhang mit den Abstandsregelungen während der Coronapandemie. Durch die Vermittlung von Kantonsrat Peter Hodel (FDP), der als Schönenwerder Gemeindepräsident um die passende Infrastruktur in seinem Dorf wusste, bekam die Betoncoupe Arena die Aufgabe, als Tagungsort zu dienen. Nicht nur am Dienstag, sondern auch am Mittwoch und am Mittwoch in einer Woche wird der Kantonsrat dort zusammenkommen.

Am Montag präsentierte sich die Sporthalle schon fast bereit für ihre neue Bestimmung. Ein Mann sprühte Desinfektionsmittel auf die vielen Tischplatten, die in eineinhalb bis zwei Meter Abstand voneinander aufgestellt wurden. Mit einem Wischmob fuhr er anschliessend über die weisse Oberfläche der über hundert Pulte, die auf dem Hallenboden über sechs Reihen verteilt sind. Dort sitzen, nach Fraktionen getrennt, die Kantonsrätinnen und Kantonsräte. Auf einer kleinen Tribüne stehen in zwei Reihen Tische für die Regierung, den Kantonsratspräsidenten und den Ratssekretär. Das Büro des Rates sowie zwei Weibel sind an weiteren Tischen platziert. Am Eingang und in der Halle stehen Ständer mit Desinfektionsmitteln.