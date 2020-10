«In den Krisenjahren loderte das Feuer der Kreativität»: Die Geschichte der Bally-Herrenschuhe

Vor hundert Jahren steckte Bally in der Krise. Seit 1900 war die Firma rasant gewachsen, hatte in vielen Städten Läden eröffnet und gehörte zu den grössten Schuhproduzenten der Welt. «Aber der Erste Weltkrieg liess die Exportmärkte einbrechen», erklärte Philipp Abegg in seinem Vortrag zum Thema «Bally Monsieur – zur Geschichte eines Qualitätsproduktes», der am Dienstagabend in der Ballyana in Schönenwerd stattfand. Gut 25 Personen hatten sich, alle maskentragend, im ehemaligen Fabriksaal verteilt, um den Ausführungen des Stiftungsratspräsidenten zu folgen, der sich seit über 20 Jahren mit der Materie befasst.