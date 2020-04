Gründer der Schuhfabrik Bally war wichtiger Akteur

Der Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert war für die Schweiz turbulent. Erst nach der Regeneration ab 1830, die in der Schaffung des Bundesstaates 1848 mündete, wurden Kräfte freigesetzt, die das Land innert weniger Jahrzehnte entscheidend umgestalten sollten. Professor Joseph Jung (65), der sich als Spezialist für Alfred Escher (1819-1882) einen Namen gemacht hat, untersucht in seinem neuen Band die Akteure und Themenfelder, die zur heutigen Schweiz führen.

Seinen Fokus legt der ehemalige Chefhistoriker der Credit Suisse und heutiger Inhaber einer Agentur für Geschichtsforschung nicht auf den Kabinettstisch. Er greift thematisch weit um sich und beschreibt in vier Kapiteln, wie damalige Schweiz von einem rückständigen und armen Land zu einer wirtschaftlichen Weltmacht aufstieg. Entgegen der Theorie des Historikers Eric Hobsbawn (1917-2012) vom «langen 19. Jahrhundert» ist Jung der Meinung, dass dies für die Schweizer Geschichte nicht gelte. Sie zerfalle gewissermassen in eine Zeit vor und nach 1848, die sich grundlegend unterscheiden: «Die Schweiz verlor in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in massgebenden Bereichen den Anschluss an die Entwicklung der modernen Staaten», so sein Fazit.