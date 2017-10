Die siebte Auflage des Dorfkalenders Schönenwerd ist fertig. Am Freitag, 3. November um 19 Uhr wird er an der Vernissage im Alters- und Pflegeheim Haus im Park vorgestellt. Die dazugehörende Ausstellung der eingegangenen Fotos wird bis 26. November in der Cafeteria im Altersheim Haus im Park zugänglich sein.

Vielfältig und bunt wurden die Fotos zum Thema «Mys Dorf» geknipst. Der Kulturkommission ist es nicht gerade leicht gefallen, eine Auswahl der ungefähr 140 Bilder für den Kalender 2018 zu treffen. 13 Fotos wurden ausgesucht und bilden nun eine «Begleitung» durch das Jahr 2018.

«Alleine mit den Aufnahmen der Stiftskirche und des Ballyparks hätten wir Kalender füllen können», so der Präsident der Kulturkommission. «Wir haben auch wunderschöne andere Motive dabei und somit ist er vielfältig geworden». Alle eingegangen Aufnahmen werden an der Ausstellung zu sehen sein. Eingesandt wurden sie von «Stammkunden» und Heimweh-Schönenwerder.

Die Kulturkommission lädt alle Interessierten zur Vernissage mit Apéro ein. An diesem Abend wird auch bereits das neue Motto für den Kalender 2019 bekannt gegeben. Welche Aufgabe wohl für den Dorfkalender 2019 ausgeschrieben wird?

Man kann gespannt sein. Die bisherigen Themen waren «Schönenwerd», «Bewegtes Schönenwerd», «Natürliches Schönenwerd» und «Buntes Schönenwerd» sowie «Schönenwerd in Form», das Wortspiel «Schönenwer(t)d», «Schönenwerd – Mys Dorf». Die Mitglieder der Kulturkommission freuen sich, die Fotografen und Fotografinnen und interessierte Bevölkerung an der Vernissage begrüssen zu dürfen.