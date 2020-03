Frühlingserwachen in gespenstischer Ruh’

Mit dem Frühlingsanfang erwacht neues Leben im Ballypark. Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen beginnt es an den Bäumen und am Boden zu blühen. Die Schwäne und Enten fangen an zu brüten. In dieser schönen Jahreszeit zieht es die Menschen für gewöhnlich in Scharen nach draussen. Alle wollen sie nach dem Winter an die Sonne und dieses Naturspektakel bewundern. Der Ballypark ist dafür ein beliebtes Ziel, sei es für einen Spaziergang, ein Pick-Nick, für Velofahrer oder Jogger.



Doch in diesen Tagen findet man den Park ungewöhnlich verlassen vor. Kaum einen Menschen trifft man an. Ab und zu kreuzt ein Spaziergänger oder Velofahrer den Weg, ansonsten herrscht beinahe gespenstische Ruhe. Sogar die Tierwelt scheint derzeit ruhiger als sonst. So stösst man lediglich auf einen einsamen Schwan am Ufer, sieht hier und dort ein paar Enten auf dem See und hört zwischendurch einmal Vogelgezwitscher.