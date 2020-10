Fondue-Hüttli oder transparenter Iglu: Restaurants bieten Outdoor-Varianten für kleine Gruppen an

Das Restaurant Isebähnli in Trimbach hat auf dem Kiesplatz unter Kastanienbäumen vor dem Haus ein paar Fondue-­Hüttli aufgestellt. Sie werden ab dem 1. November in Betrieb genommen und den ganzen Winter über bis im März geöffnet haben.

Das Restaurant Brücke in Niedergösgen eröffnet derweil am 6. November transparente Iglus in seinem Garten für zwei bis vier Personen. Sie werden im kommenden Winter für drei Monate im Aussenbereich des Restaurants stehen.

Eine Alternative zum Weihnachtsmarkt

Die Idee zu den winterlichen Holzhütten hatte Geschäftsführer Boris Bieri bereits im Januar, als er die Leitung des «Isebähnli» neu übernommen hat. Der Platz vor dem Restaurant sei ihm im Winter zu leer gewesen. Dass sie dazu noch der Eindämmung des Coronavirus dienen könnten, ist ein willkommenes Plus. Um die Fonduestuben zu errichten, hat der Geschäftsführer vergangene Woche kurzerhand selbst Hand angelegt und sie zusammengebaut. Wieso er das könne? Als «Buuregieu» wisse er gut, wie man mit Holz umgeht, meint er lachend.