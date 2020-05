Feuerwehr zum verunfallten Betonmischer: «Wir bereiteten uns auf einen möglichen Brand vor»

Aus noch unbekannten Gründen verlor am Mittwochnachmittag in Lostorf ein Chauffeur die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte samt seinem 40 Tonnen schweren Betonmischer über den Strassenrand. Der Lastwagen kam auf einem Garten und in der Garageneinfahrt eines Mehrfamilienhauses zum Liegen. Anwohner halfen dem leicht verletzten Chauffeur aus dem Fahrzeug.

Am Unfallort waren mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn, eine Ambulanz, die Feuerwehr Lostorf sowie Mitarbeiter verschiedener Spezialfirmen. Zur Bergung musste der frische Beton aus dem Lastwagen abgesaugt werden. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Von der Feuerwehr waren 14 Personen vor Ort. Weil der Lastwagen stark beschädigt wurde und seitlich zum Stillstand kam, war die Feuerwehr damit beschäftigt, auslaufende Flüssigkeiten zu binden.